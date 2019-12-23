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Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходных днем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил вторник, 31 декабря, выходным днем для работников бюджетной сферы. Об этом 23 декабря он объявил на оперативном совещании.

По словам главы региона, 31 декабря станет выходным за счет субботы, 28 декабря, которая станет рабочей. Чибис выступил с призывом к руководителям предприятий и муниципалитетов поступить подобным образом, отмечает телеканал «Звезда».

Как отмечает сайт kp.ru, должностные лица (руководители муниципалитетов и структурных подразделений правительства) будут трудиться в последний день года, но им дозволено сделать рабочий день коротким в случае выполнения поставленных задач.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим днем.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем. При этом он отметил, что не уверен, что такое решение надо принимать в спешке в этом году.

Как напоминает телеканал «360», министр труда Максим Топилин подчеркнул, что в 2019 году 31 декабря нельзя сделать выходным днем: это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Вместе с тем, он заметил, что любой работодатель имеет право объявить 31 декабря выходным.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем в ряде других регионов, в числе прочих — Магаданская область, Якутия, Воронежская, Волгоградская и Брянская области и Удмуртия.

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