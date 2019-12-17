Для госслужащих Брянской области 31 декабря сделали выходным

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем для работников государственных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений. Указ об этом глава региона подписал во вторник, 17 декабря.

«Руководителям органов местного самоуправления Брянской области и организаций всех форм собственности рекомендуется принять аналогичные решения», — сказано на сайте губернатора. Рабочий день с 31 декабря перенесен на субботу, 28 декабря.

Ранее в декабре 31 декабря объявили выходным днем власти нескольких областей: Республики Крым, Ингушетии, Ставрополья и некоторых других регионов России.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В 2019 году вторник, 31 декабря, останется рабочим.

10 декабря президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.