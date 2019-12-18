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Глава Якутии объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников региона

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Фото: TASS/Zuma
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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о переносе выходного дня 28 декабря на 31 декабря. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте в среду, 18 декабря.

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«По многочисленным просьбам жителей Якутии подписал указ о переносе выходного дня 28 декабря на 31 декабря для работников организаций, финансируемых из республиканского бюджета», — написал глава республики.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года. Идею поддержали и многие другие регионы, количество которых к настоящему моменту составляет почти два десятка.

26 ноября сервис поиска работы SuperJob провел опрос по поводу того, согласны ли сотрудники выйти на работу 28 декабря (в субботу), чтобы вторник, 31 декабря, стал выходным днем. В результате идею поддержали 84% опрошенных. Они убеждены, что нормально работать в последний день года в любом случае не получается, потому что все заняты исключительно поздравлениями друг друга.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков 27 ноября также поддержал эту идею. По его мнению, 31 декабря часть людей находится на рабочих местах, при этом производительность труда у них низкая.

27 ноября депутаты ЛДПР внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

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