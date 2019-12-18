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Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.

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Как сообщает правительство региона, документ касается государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности. Кроме того, выходной объявлен для работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти области.

Документ также рекомендует органам местного самоуправления и руководителям неподведомственных предприятий также перенести выходной. Отмечается, что решение принято на основе проведенного в декабре в региональных СМИ и социальных сетях опроса общественного мнения.

Участниками опроса стали около 10 тыс. человек. При этом идею поддержали 89,5% опрошенных, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, количество регионов России, где последний день года стал выходным, уже превысило два десятка, передает «Газета.ру».

17 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз также объявил 31 декабря выходным днем для работников государственных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

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