Глава Чукотки поддержал идею сделать 31 декабря выходным

Губернатор Чукотки Роман Копин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем и рекомендовал работодателям региона последовать этой инициативе.

Ранее власти региона провели опрос в социальной сети Instagram по данному вопросу. Более 80% респондентов поддержали перенос выходного с 28 на 31 декабря.

«Спасибо, что приняли участие в опросе от @chukotka_2day! Считаю, что сделать 31 декабря выходным днем — прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу», — написал Копин в Instagram.

20 декабря врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн распорядился объявить 31 декабря выходным днем. Ранее аналогичное решение приняли в Томской, Кировской, Волгоградской, Амурской, Магаданской, Воронежской, Свердловской, Псковской, Ленинградской областях, а также в Татарстане, Якутии и ряде других регионов.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим днем.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем. При этом он отметил, что не уверен, что такое решение надо принимать в спешке в этом году.