Роспотребнадзор дал советы по выбору детского костюма на Новый год
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребенка на Новый год.
Как сообщается на сайте ведомства, одежда «должна отвечать общим гигиеническим требованиям». Комплекс показателей включает в себя интенсивность запаха, воздухопроницаемость и гигроскопичность.
Кроме того, необходимо обращать внимание на маркировку одежды. Она должна содержать сведения о материалах, товарный знак, страну и дату изготовления, а также символы по уходу.
Наряды из синтетических материалов должны иметь подкладку из натуральных тканей и не должны вызывать аллергию и дискомфорт.
«Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребенка… Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха», — говорится в сообщении.
При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что шлемы и маски должны исключать риск удушья, а карнавальные игрушечные изделия должны быть пожаробезопасными.
Ранее стало известно, что инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды из всех, которые были проверены ими в январе–сентябре. По словам экспертов, самые распространенные нарушения — использование опасных тканей и подделки мировых брендов.