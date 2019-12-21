Росстат рассказал о росте цен на новогодние подарки

Цены на большую часть новогодних подарков в ноябре 2019 года выросли в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата в субботу, 21 декабря.

Так, по данным ведомства, сильнее всего прибавили в стоимости туш для ресниц (на 4,9%, до 464 рублей) и шоколад (на 4,8%, до 874,85 рубля за 1 кг).

Помимо этого, на 3,8%, до 826,6 рубля, подорожали кастрюли из эмалированной или нержавеющей стали, а полотенца — на 3,5%, до 320,7 рубля.

Чуть меньше выросли в цене туалетная вода, книги, мягкие игрушки и коньяк. В то же время в министерстве рассказали, что смартфоны подешевели на 5,65%, до 8227,25 рубля.

Ранее, 10 декабря, стало известно, что за год средняя цена на продукты для приготовления традиционного новогоднего салата оливье выросла на 4,3%. Так, порция на четырех человек в 2019 году обойдется россиянам в среднем в 326 рублей, в то время как в 2018-м такое же количество блюда стоило бы 313 рублей.