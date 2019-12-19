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Траты россиян на новогодние подарки детям выросли на треть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В нынешний предновогодний сезон родители готовы потратить на подарки для детей в среднем 1,6 тыс. рублей. Это на треть больше прошлогоднего показателя, рассказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

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Это на 33% больше, чем в 2018-м — 1,2 тыс. рублей. В эту сумму входит подарок без учета сладостей, сказала она. Самые популярные подарки для мальчиков — квадрокоптеры, роботы и фигурки героев, для девочек — коллекционные куклы и персонажи из мультфильмов.

В рейтинг популярных товаров также вошли детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие. При этом вне конкуренции, как обычно, наборы сладостей — на них россияне в среднем тратят 650 рублей, подсчитали в «Платформе ОФД».

По данным сети «Детский мир», самый популярный подарок сейчас — персонажи популярных мультфильмов. Также детям нравятся студии для создания слаймов (игрушек из желеобразного материала. — «Известия»), радиоуправляемые машинки, куклы, трансформеры.

Представитель компании в разговоре с «Известиями» отметил, что родители по-прежнему в основном ориентируются на стоимость товаров. Бренд отходит на второй план. Среднюю стоимость подарка к Новому году в компании не уточнили.

Подробнее — в материале «Известий»:

Дорог подарок: траты россиян на новогодние презенты детям выросли на треть

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