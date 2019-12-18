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Названы причины нелюбви россиян к новогодним праздникам

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Каждый пятый россиянин не любит новогодние праздники из-за трат на подарки, большого скопления людей в магазинах и больших объемов отчетности на работе. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса путешествий Туту.ру, которые 18 декабря опубликовало агентство «РИА Новости».

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Участие в опросе приняли 4,4 тыс. человек. Аналитики выяснили, что 20% респондентов не любят Новый год. Из них 18% в качестве причины назвали толпы людей в магазинах, 16% — большое количество отчетов на работе. Помимо этого, 16% опрошенных предпочли бы отказаться от празднования Нового года, чтобы сэкономить деньги на подарках, новогоднем столе и праздничных нарядах. 15% респондентов указали на запуск петард и громких фейерверков, еще почти столько же опрошенных недовольны «вынужденным алкоголизмом», перееданием и пробками на дорогах. 8% опрошенных заявили, что страдают от затянувшихся новогодних каникул, а также встреч с родственниками и нежданными гостями, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Помимо этого, эксперты установили, что запах мандаринов создает новогоднее настроение сильнее, чем брызги шампанского, а бой курантов доставляет меньше радости, чем подготовка праздничного стола, отмечает «Газета.ру».

17 декабря сообщалось, что в Москве запустят новогодний салют с 30 площадок, 19 из них расположатся в парках столицы.

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