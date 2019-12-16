Прямой эфир

Стали известны планы россиян на Новый год

0
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большая часть граждан России в ночь на 1 января 2020 года останется дома. Об этом говорят данные опроса, проведенного Российским союзом туриндустрии (РСТ), с которым ознакомились «Известия» в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что 66% россиян встретят Новый год дома, что на 4% меньше результатов 2018 года. У друзей или родственников праздник встретят 22% (19% в 2018 году).

Новый год в России за работой встретит 1% респондентов (2% в 2018 году). Также еще 3% россиян отпразднуют наступление 2020 года в поездках по России, еще 2% — в заграничных путешествиях. Еще 3% до сих пор не определились с планами на Новый год.

В то же время в РСТ считают, что реальное количество путешествующих россиян в разы больше. В частности, по мнению союза, почти 20% отдадут предпочтение внутренним путешествиям.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 17 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ингушетии 31 декабря объявили выходным днем для госслужащих
В Воронежской области и Удмуртии 31 декабря сделают выходным

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019