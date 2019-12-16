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В Воронежской области и Удмуртии 31 декабря сделают выходным

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Фото: Pixabay
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился перенести выходной день с 28 на 31 декабря. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте» 16 декабря.

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«Это касается тех, кто работает в органах исполнительной власти Воронежской области, на государственной и гражданской службе в облправительстве, в подведомственных структурах», — объяснил губернатор подписчикам.

Гусев понадеялся, что остальные работодатели региона последуют его примеру. Губернатор напомнил, что за отдых выступили 86% из 46 тыс. людей, проголосовавших в опросе на его странице.

«В канун Нового года сотрудники хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству», — резюмировал Гусев, объясняя свое решение.

Аналогичный указ подпишет и глава Удмуртии Александр Бречалов. «Мы все понимаем прекрасно, что 31 декабря преимущественно всегда исторически как минимум сокращенный день», — цитирует его «Интерфакс». Решение распространится на подведомственные учреждения, а также на государственных и муниципальных служащих, частные компании самостоятельно выберут график работы сотрудников.

26 ноября был обнародован опрос, согласно которому 84% россиян согласны на рабочую субботу 28 декабря ради выходного 31 декабря.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже в том случае, если он выпадает на будни. При этом в 2019 году вторник, 31 декабря, останется рабочим, так как график выходных и праздничных дней устанавливается за год.

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