В московском метро появились часы обратного отсчета времени до Нового года

На станциях кольцевой линии Московского метрополитена установили часы обратного отсчета времени до Нового года. Об этом в среду, 18 декабря, «РИА Новости» рассказали в пресс-службе метро.

На данный момент часы установлены на девяти станциях: «Октябрьской», «Новослободской», «Белорусской», «Краснопресненской», «Киевской», «Комсомольской» и «Курской», на «Проспекте Мира» и «Парке культуры».

«В ближайшее время их планируется установить еще на 21 станции», — сообщили представители метрополитена. Помимо этого, часы разместят в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.

16 декабря на линии московского метро вышли первые тематические новогодние поезда, а в Московский Кремль привезли главную елку страны.