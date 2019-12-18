Названы самые загруженные предновогодние дни в аэропортах Москвы

Самыми загруженными днями перед Новым годом для столичных аэропортов станут 28 и 30 декабря. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков туристического поисковика Biletix.

Отмечается, что специалисты сервиса проанализировали бронирование билетов из Москвы с 20 декабря 2019 года по 8 января 2020, и оказалось, что больше всего россиян улетят на отдых из столицы именно 28 и 30 декабря.

Кроме того, сообщается, что пик подорожания авиабилетов пришелся на 25 декабря – 4 января. В этот период средний чек составил 18 567 рублей, что гораздо больше, чем в декабре (10 863 рубля) и январе 2020 года (14 261 рубль).

Ранее, 16 декабря, «Известия» опубликовали результаты опроса Российского союза туриндустрии, в котором говорится о планах россиян на Новый год. Согласно исследованию, 66% российских граждан встретят праздник дома, что на 4% меньше результатов 2018 года. У друзей или родственников праздник встретят 22% (19% в 2018 году).

Новый год в России за работой встретит 1% респондентов (2% в 2018 году). Также еще 3% россиян отпразднуют наступление 2020 года в поездках по России, еще 2% — в заграничных путешествиях. Еще 3% до сих пор не определились с планами на Новый год.