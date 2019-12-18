Прямой эфир

Названы самые загруженные предновогодние дни в аэропортах Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самыми загруженными днями перед Новым годом для столичных аэропортов станут 28 и 30 декабря. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков туристического поисковика Biletix.

Ищи меня в клубе: каждый десятый россиянин встретит Новый год не дома
Количество жителей страны, собирающихся отметить праздник в кафе и ресторанах, выросло на 4%

Отмечается, что специалисты сервиса проанализировали бронирование билетов из Москвы с 20 декабря 2019 года по 8 января 2020, и оказалось, что больше всего россиян улетят на отдых из столицы именно 28 и 30 декабря.

Кроме того, сообщается, что пик подорожания авиабилетов пришелся на 25 декабря – 4 января. В этот период средний чек составил 18 567 рублей, что гораздо больше, чем в декабре (10 863 рубля) и январе 2020 года (14 261 рубль).

Ранее, 16 декабря, «Известия» опубликовали результаты опроса Российского союза туриндустрии, в котором говорится о планах россиян на Новый год. Согласно исследованию, 66% российских граждан встретят праздник дома, что на 4% меньше результатов 2018 года. У друзей или родственников праздник встретят 22% (19% в 2018 году).

Новый год в России за работой встретит 1% респондентов (2% в 2018 году). Также еще 3% россиян отпразднуют наступление 2020 года в поездках по России, еще 2% — в заграничных путешествиях. Еще 3% до сих пор не определились с планами на Новый год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван самый криминальный день года
Новогодний салют запустят с 30 площадок в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019