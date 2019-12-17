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Назван самый криминальный день года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Больше всего убийств в России происходит сразу после наступления Нового года — 1 января, заявил эксперт в области проблем алкогольной смертности, руководитель отдела Московского НИИ психиатрии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов. По его словам, в этот день число таких преступлений по сравнению с буднями увеличивается втрое.

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«Я много лет занимаюсь подобными исследованиями и не раз сталкивался с фактами, подтверждающими повышение смертности наших сограждан в определенное время года, — рассказал Немцов «Известиям».

Он отметил, что максимальное число алкогольных психозов в Москве и ряде других городов наблюдается именно в первые две недели января. В этом месяце увеличивается и общее количество смертей по всей стране.

В своем исследовании, опубликованном в научном журнале «Вопросы наркологии», Немцов привел данные Росстата о смертности за 2000–2017 годы. По словам эксперта, в среднем в будни совершается 67 убийств. При этом 1 января дополнительно к среднему числу погибают в среднем 152 человека.

Далее небольшие пики наблюдаются 7, 14 и 20 января, когда отличие от будней составляет около 20 убитых. Число убийств увеличивается 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Однако даже в сумме рост в эти праздники уступает первому дню года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 18 декабря

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