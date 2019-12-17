Новогодний салют запустят с 30 площадок в Москве

В Москве запустят новогодний салют с 30 площадок, 19 из них расположатся в парках столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы во вторник, 17 декабря.

«Для проведения праздничного новогоднего салюта подготовлено 30 точек запуска — 11 высотных и 19 парковых», — сказано в сообщении.

Ранее,15 декабря, сообщалось, что главную новогоднюю ель России привезли в Московский Кремль. Дерево установят на Соборной площади. Отмечается, что автопоезд с елкой традиционно въехал в Кремль через Спасские ворота. К 23 декабря дерево должны полностью украсить, пишет «Газета.ру».

Также в этот день правительство Москвы сообщило, что для украшения российской столицы для фестиваля «Путешествие в Рождество» было использовано почти 130 км светодиодных гирлянд, 100 км бус, 150 тыс. игрушек и декоративных элементов.