Дорог подарок: траты россиян на новогодние презенты детям выросли на треть

В нынешний предновогодний сезон родители готовы потратить на подарки для детей в среднем 1,6 тыс. рублей. Это на треть больше прошлогоднего показателя, рассказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Самые популярные подарки для мальчиков — квадрокоптеры, роботы и фигурки героев, для девочек — коллекционные куклы и персонажи из мультфильмов. Но вне конкуренции, как обычно, наборы сладостей — на них россияне в среднем тратят 650 рублей, подсчитали в «Платформе ОФД».

Роботы и герои

Как рассказала «Известиям» Антонина Цицулина, в нынешнем году родители тратят на подарок ребенку к Новому году в среднем 1,6 тыс. рублей. Это на 33% больше, чем в 2018-м –– 1,2 тыс. рублей. В эту сумму входит подарок без учета сладостей, сказала она.

— В нынешнем году экономические показатели в нашем сегменте лучше: мы видим, что покупатели увеличили свои траты на товары для детей относительно прошлого сезона, — подчеркнула эксперт. — Торговые операторы зафиксировали этот тренд еще в период осенних продаж, когда реализация продукции выросла на 6% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился средний чек при онлайн-покупках, он вырос на 15% и составил более 1,5 тыс. рублей.

игрушки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным ассоциации, самые желанные подарки для мальчиков в этом году — квадрокоптеры, роботы и «потомки» оловянных солдатиков — коллекционные фигурки героев. В рейтинг популярных товаров также вошли детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие. Девочки же предпочитают коллекционные куклы, игрушки — персонажи из мультфильмов, а также инновационные материалы для творчества. Также им интересны мягкие игрушки, домики и кукольная одежда, плюс экспериментальные наборы, например «Юный химик».

игрушки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным сети «Детский мир», самый популярный подарок сейчас — персонажи популярных мультфильмов. Также детям нравятся студии для создания слаймов (игрушек из желеобразного материала. — «Известия»), радиоуправляемые машинки, куклы, трансформеры. Представитель компании в разговоре с «Известиями» отметил, что родители по-прежнему в основном ориентируются на стоимость товаров. Бренд отходит на второй план. Среднюю стоимость подарка к Новому году в компании не уточнили.

Верны традициям

Предновогодние траты россиян на детские подарки также специально для «Известий» изучили аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который собирает информацию с 900 тыс. онлайн-касс. Эксперты проанализировали родительские покупки в ценовом диапазоне от 500 до 1,5 тыс. рублей за последнюю неделю ноября и первую неделю декабря. Именно этот период считается началом активных продаж подарков.

Так, в тройку самых популярных новогодних приобретений вошли сладкий подарок, новогодний набор для творчества и игрушка в виде символа наступающего года или новогодних персонажей, например мягкая или пластиковая. При этом средний чек на сладости за год вырос на 8%, до 650 рублей. Расходы на наборы для творчества составляют обычно 740 рублей (примерно столько же, как и в 2018-м), а на игрушки родители тратят в среднем 720 рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году.

игрушки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как пояснил «Известиям» директор по работе с ключевыми клиентами «Платформы ОФД» Руслан Иванов, такой стандартный выбор обусловлен тем, что подарки детям делают не только родители, но и родственники и их друзья. Они не всегда знают о реальных желаниях ребенка, поэтому выбирают универсальные презенты.

В целом в конце ноября – начале декабря количество покупок детских новогодних подарков снижалось по отношению к тому же периоду прошлого года, отмечают в «Платформе ОФД». Это связано прежде всего с погодными условиями в Центральной России, которая является драйвером продаж по стране. Из-за отсутствия снега покупатели не чувствуют новогоднего настроения и пока не испытывают желания приобретать подарки. Как писали «Известия», также снизились продажи искусственных елок — на 12%, гирлянд –– на 25%, мишуры — на 47%, елочных игрушек — на 48%.

До конца года погода может так и не оставить жителям Центральной России шанса увидеть снег. Метеорологи лишь отмечают, что россиян этой зимой ожидает несколько волн холода. Правда, когда они случатся, специалисты предсказать не берутся. К слову, москвичи Новый год – 2018 встречали вообще без снега — он выпал только 5 января.

Практически все улицы городов уже украсили к главному зимнему празднику. Через несколько дней начнутся продажи натуральных елей. Это будет стимулом для граждан начать более активную подготовку к Новому году, рассказывал «Известиям» председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Согласно недавнему опросу портала Superjob, около 74% россиян планируют дарить новогодние подарки родственникам. 38% собираются поздравлять любимых людей, 24% — друзей, 12% — коллег. Каждый десятый (11%) планирует купить подарок самому себе, столько же опрошенных решили вообще отказаться от новогодних презентов. Средний бюджет россиян на все подарки составляет 13,5 тыс. рублей, у мужчин он примерно на 40% выше, чем у женщин (15,6 тыс. и 11,2 тыс. соответственно).