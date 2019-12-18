Дед Мороз и Йоулупукки обменялись подарками на границе России

Российский Дед Мороз из Великого Устюга и финский Йоулупукки в среду на российско-финляндской границе обменялись поздравлениями и подарками. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области 18 декабря.

Встреча прошла в районе таможенного перехода МАПП «Брусничное». Там состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Выборга и Лаппеенранты.

Дед Мороз подарил Йоулупукки сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада. Йоулупукки вручил российскому коллеге рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями.

В ходе встречи российский и финский коллеги обсуждали отсутствие снега и решали, как исправить эту проблему до Нового года, чтобы люди встретили праздник с настроением.

«Также два волшебника рассказали друг другу, какие подарки просят дети на Новый год и Рождество», — добавили в пресс-службе. Дед Мороз отметил, что уже получил более трех миллионов писем на свою почту в Великом Устюге, среди которых особенно выделяются те, в которых дети пишут о своем желании делать добрые дела.

Дед Мороз отметил, что дружба — самое главное волшебство, которое необходимо в мире. Встреча новогодних волшебников двух стран символизирует добрососедские отношения. Традиция зародилась в 2002 году, когда в Выборге проходили Дни Великоустюгского муниципального района. Тогда была достигнута договоренность о проведении ежегодной встречи Деда Мороза с Йоулупукки на границе.

Согласно финской традиции, Йоулупукки приходит в рождественскую ночь, чтобы подарить детям подарки. Сейчас он выглядит как привычный всем Санта-Клаус — с бородой, в красно-белой шубе и колпаке, но сохраняет некоторые национальные особенности.

Российский Дед Мороз сейчас путешествует по стране. Он останавливается в разных городах, чтобы посетить социальные учреждения, детские больницы, многодетные семьи, а также зажечь главные городские новогодние елки.

Ранее 15 декабря в городе Рыбинске в Ярославской области прошел парад, в котором поучаствовали 2020 Дедов Морозов. Возглавил шествие Дед Мороз из Великого Устюга и рыбинская Снежинка. В шествии также участвовали и новогодние герои из других стран, например, представляющий Францию темнокожий Пэр Ноэль.