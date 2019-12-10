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Ингредиенты для «Оливье» в 2019 году подорожали на 4,3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — «Оливье» — выросла на 4,3,%. Об этом во вторник, 10 декабря, пишет ТАСС.

По данным Росстата о стоимости овощей и других компонентов, необходимых для приготовления салата, инфляция в ноябре этого года к декабрю прошлого составила 2,7%.

Порция на семью из четырех человек обойдется в 326 рублей. В 2018 году она cтоила 331 рубль.

Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: конcервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

По данным Роcстата, стоимость вареной колбасы выроcла на 5,1%, до 119,5 руб. (исходя из объема, необходимого для приготовления салата), cтоимость маринованных огурцов — на 5,5%, зеленого горошка — на 5,5%, куриные яйца подорожали на 2,6%, майонез — на 4,4%. При этом картофель подешевел на 4,7%, репчатый лук — на 0,8%, морковь — на 11,1% .

6 декабря сообщалось, что дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки, а дешевле — оренбуржцам.

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