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В Татарстане 31 декабря сделали выходным днем

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Татарстане 31 декабря объявлен выходным днем. Об этом 19 декабря сообщил глава республики Рустам Минниханов на своей странице в Instagram.

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Такое решение он принял по итогам голосования жителей республики в социальных сетях.

«Участникам опроса сообщаю первым — сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем. Призываю все организации на территории республики присоединиться», — цитирует Минниханова телеканал «Звезда».

Как уточняет телеканал «360», глава Татарстана провел опрос в Stories в Instagram. Он объявил, что предоставляет жителям право выбрать, когда работать — 28 и 31 декабря. Большинство выступили за то, чтобы 31 декабря стал выходным днем. В частности, глава пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин написал: «В субботу — на работу!».

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», ранее аналогичное решение приняли в Томской, Кировской, Амурской, Магаданской, Воронежской, Свердловской, Псковской и Ленинградской областях, а также в Крыму.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим днем.

10 декабря президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

Ранее 19 декабря в ходе большой пресс-конференции глава государства посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем. При этом он отметил, что не уверен, что такое решение надо принимать в спешке в этом году.

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