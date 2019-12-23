Синоптики рассказали о возможном снегопаде в ночь на 1 января

Снег в Москве может выпасть в ночь на 1 января. Об этом 23 декабря «РИА Новости» рассказала ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Не исключено, что как раз в ночь на 1 января землю уже прикроет какой-то снежок, то есть пейзаж у нас будет белый, вполне снежный», — уточнила специалист.

Позднякова добавила, что если снег всё же выпадет в столице, то он, скорее всего, не растает, поскольку температура воздуха будет ниже ноля и ночью, и днем. Кроме того, на Новый год в Москве ожидается слабый мороз.

Как отмечает RT, почти на всей территории европейской части России из-за влияния циклонов установилась необычно теплая погода. Например, в Москве 18 декабря столбики термометров поднялись выше рекордного показателя 1886 года и достигли максимального значения за всю историю метеонаблюдений — +5,4 градуса. Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что уходящий год, скорее всего, станет самым теплым в Москве. Он напомнил, что 11 месяцев текущего года уже стали самыми теплыми в истории столицы.

Зато настоящая зима уже наступила в Сибири, где температура воздуха ночью составит до -16 градусов, днем — до -12 градусов. Также в ближайшие дни снег и метели ожидаются в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. В Красноярском крае и Иркутской области по ночам столбики термометров могут опускаться до -30 градусов. Самые сильные морозы ожидаются на Дальнем Востоке, где в некоторых районах ночью на градусниках можно будет увидеть -48 градусов, пишет «Газета.ру». В столице предновогодняя неделя ожидается теплой, столбики термометров в некоторые дни достигнут рекордных +8 градусов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также Вильфанд в эфире НСН подчеркнул, что доверять прогнозам можно только на ближайшие дни, а более долгосрочные, как правило, никакого реального основания под собой не имеют. Специалист добавил, что теоретический прогноз возможен не дальше чем на две недели.