Список территорий для благоустройства на 2021 год составили в Омске

В мэрии Омска общественная комиссия составила список 15 территорий, которые планируется благоустроить в 2021 году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». В соответствии с пожеланиями местных жителей выбрали по три места в пяти округах.

Например, в Кировском округе это сквер им. А.В. Суворова, бульвар им. А.К. Веретено, сквер по улице Торговой; в Центральном — сквер в границах улиц Герцена и Булатова, территория городской станции юннатов, пешеходная зона на улице Чапаева. Результаты открытого голосования объявят в конце января, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

«В июне этого года в аналогичном голосовании участвовало более 14 тыс. горожан. Мы надеемся, что в начале следующего года омичи также активно подключатся к процессу», — отметил директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

Напомним, летом 2020 года начнется ремонт Ленинградского моста в Омске. Движение на двух полосах будут перекрывать поэтапно. На работы выделили 7,2 млн рублей из бюджета. Специалисты должны в течение двух месяцев заменить два деформационных шва.