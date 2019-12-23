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Проект «Бездомные животные Пензы» выиграл премию «Зеленая волна»

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Пензенский экспертный совет выбрал обладателей областной премии «Зеленая волна» на лучший экологический проект. На конкурсе рассмотрели 10 концепций.

Наград удостоены проекты «Бездомные животные Пензы», «Новый полет «Ласточки», «Проблемы мусора и мы», передает ИА «Пенза-Пресс».

«Главная цель премии — найти и поддержать тех, кто искренне считает Сурский край своим домом, уважает и бережет окружающую среду, все, чей пример, чья деятельность помогут широкой общественности открыть новые поводы гордиться своей малой родиной», — сказал председатель Пензенского областного отделения РГО, председатель оргкомитета Игорь Пантюшов.

До 2024 года на экологические проекты в РФ будет выделено 4 трлн рублей, государство вложит 700 млрд рублей, а остальные планируют привлечь из внебюджетных источников. Об этом ранее в декабре сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

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