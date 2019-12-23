Проект «Бездомные животные Пензы» выиграл премию «Зеленая волна»
Пензенский экспертный совет выбрал обладателей областной премии «Зеленая волна» на лучший экологический проект. На конкурсе рассмотрели 10 концепций.
Наград удостоены проекты «Бездомные животные Пензы», «Новый полет «Ласточки», «Проблемы мусора и мы», передает ИА «Пенза-Пресс».
«Главная цель премии — найти и поддержать тех, кто искренне считает Сурский край своим домом, уважает и бережет окружающую среду, все, чей пример, чья деятельность помогут широкой общественности открыть новые поводы гордиться своей малой родиной», — сказал председатель Пензенского областного отделения РГО, председатель оргкомитета Игорь Пантюшов.
До 2024 года на экологические проекты в РФ будет выделено 4 трлн рублей, государство вложит 700 млрд рублей, а остальные планируют привлечь из внебюджетных источников. Об этом ранее в декабре сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин