Вторую станцию по очистке воды построят по нацпроекту в Кузнецке

В городе Кузнецке Пензенской области построят вторую станцию обезжелезивания воды. Стоимость строительства оценивается в 66,5 млн рублей. Это следует из заключения экспертизы.

Проект обсудили в администрации города. Станцию построят на средства федеральной программы «Чистая вода», которая реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Заявку на участие в ней направили в Министерство строительства России.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», сейчас во втором по численности городе региона работает только одна подобная станция. Ее ввели в эксплуатацию в январе 2018 года. Станция обслуживает 54% жителей.

20 ноября сообщалось, что на базе Пензенского государственного университета организовали курсы повышения квалификации. Это стало возможно благодаря реализации нацпроекта «Образование».