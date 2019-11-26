Прямой эфир
Сюжет:

Вторую станцию по очистке воды построят по нацпроекту в Кузнецке

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Кузнецке Пензенской области построят вторую станцию обезжелезивания воды. Стоимость строительства оценивается в 66,5 млн рублей. Это следует из заключения экспертизы.

Проект обсудили в администрации города. Станцию построят на средства федеральной программы «Чистая вода», которая реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Заявку на участие в ней направили в Министерство строительства России.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», сейчас во втором по численности городе региона работает только одна подобная станция. Ее ввели в эксплуатацию в январе 2018 года. Станция обслуживает 54% жителей.

20 ноября сообщалось, что на базе Пензенского государственного университета организовали курсы повышения квалификации. Это стало возможно благодаря реализации нацпроекта «Образование».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин признал трудности с освоением средств на нацпроекты
Лесничества Пензенской области получили 17 новых тракторов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019