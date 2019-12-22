Турецкая делегация отправится в РФ для обсуждения ситуации в Идлибе

Турецкая делегация отправится в Россию для обсуждения развития ситуации в сирийской провинции Идлиб в понедельник, 23 декабря. Об этом в воскресенье, 22 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара совместно с Москвой прилагает все усилия для того, чтобы положить конец атакам на Идлиб. По итогам переговоров будут приняты решения о том, какие шаги необходимо применить для прекращения атак на территорию, пишет агентство «Анадолу».

Кроме того, Эрдоган добавил, что в связи со сложившейся ситуацией к границам Турции начали мигрировать более 80 тыс. жителей Идлиба. Анкара отмечает, что не сможет нести в одиночку груз ответственности за данных беженцев.

20 декабря руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что не менее 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб, еще 42 получили ранения.

19 декабря Боренков сообщил, что боевики использовали ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против сирийской армии. Они трижды сбросили с дронов бомбы восточнее города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

18 декабря около 100 боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе. Все атаки были отбиты.

17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа в Идлибе.