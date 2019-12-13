Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Турции

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщается на сайте МИД.

«В развитие телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 11 декабря 2019 года министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и Севера Африки», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 декабря провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили вопросы энергетики и военно-технического сотрудничества, а также конфликты в Сирии и Ливии.

Они высказались за активизацию скоординированных усилий по борьбе с террористической угрозой, в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.