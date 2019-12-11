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В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Эрдогана

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 11 декабря, провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили вопросы энергетики и военно-технического сотрудничества, а также конфликты в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсужден ряд приоритетных тем двустороннего партнерства, включая торгово-экономические связи. Акцентирована важность дальнейшей реализации совместных планов в сфере энергетики и в области военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что особое внимание лидеры РФ и Турции уделили ситуации в Сирии. Они высказались за активизацию скоординированных усилий по борьбе с террористической угрозой, в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке страны. Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили необходимость полного выполнения российско-турецких договоренностей о взаимодействии в этих регионах.

В повестке переговоров фигурировала проблема ливийского урегулирования и столкновений в районе Триполи. Стороны высказались за нормализацию обстановки и скорейшее прекращение огня. Помимо этого, была подчеркнута необходимость возобновления межливийских мирных переговоров.

Кроме того, президент Турции проинформировал российского коллегу о своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

В начале декабря администрация турецкого лидера анонсировала встречу Эрдогана и Путина 8 января в Стамбуле в рамках церемонии открытия «Турецкого потока».

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