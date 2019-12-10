Эрдоган заявил о симпатии к Путину и Трампу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул своих коллег из России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в числе мировых лидеров, которые вызывают у него симпатию. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

«Он может нравиться или не нравиться людям, однако у него нет скрытых планов (в отношении Турции. — Ред.)», — сказал он о Трампе, отвечая на вопрос, кого из иностранных лидеров он ценит. По словам Эрдогана, американский лидер предельно открыт в беседе с турецким коллегой.

Говоря о Путине, Эрдоган также отметил у него отсутствие «скрытых планов».

«Мы действуем, оставаясь открытыми по отношению друг к другу. Вместе мы добьемся мира в регионе (Сирии)», — подчеркнул президент Турции.

В то же время он высказал недовольство европейскими лидерами, отметив, что ни одного из них нельзя назвать образцовым руководителем.

14 ноября Россия и Турция закончили шестое совместное патрулирование в Сирии.

Решение о совместном патрулировании в САР было принято 22 октября на встрече Путина и Эрдогана в Сочи. 9 ноября главы государств провели телефонные переговоры, в ходе которых еще раз подтвердили приверженность меморандуму по Сирии.

Конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по просьбе официального Дамаска начали оказывать помощь властям в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) была разгромлена, а российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в отдельных районах продолжаются зачистки территории от отдельных групп боевиков.

На территории Сирии продолжает оказывать содействие Дамаску российская военная полиция.