Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Ливии. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала RT.

Эрдоган подтвердил встречу с Путиным 8 января в Стамбуле в рамках церемонии «Турецкого потока» и заявил, что перед этим рассчитывает обсудить с российским коллегой по телефону обстановку в Ливии и ситуацию с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Кроме того, он сообщил о возможной отправке турецких военных в страну, если об этом попросит Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

«Если Ливия этого захочет, то Турция будет принимать соответствующее решение самостоятельно. Мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения по этому вопросу. Турция готова оказать Ливии любую поддержку», — цитирует турецкого лидера ТАСС.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране разделилась власть: контроль над ее восточной частью, включая город Тобрук, установил избранный народом парламент, а в столице Ливии Триполи работает Правительство национального согласия Ливии во главе с Фаизом Сараджем, созданное при поддержке ООН.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов» и призвал жителей города сдаться. Бои между ПНС и ЛНА начались 20 апреля в районе международного аэропорта ливийской столицы.

В июне Хафтар обвинил Турцию в поддержке ополченцев в Триполи, а затем ливийский парламент объявил всеобщую мобилизацию для противостояния турецким угрозам.

После июльской встречи с главой ПНС Ливии Фаизом Сараджем Эрдоган призвал Халифу Хафтара прекратить боевые действия.