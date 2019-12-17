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Три сирийских солдата погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

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Фото: TASS/Zuma/Handout
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Три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа провинции Идлиб.

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Об этом сообщил на брифинге во вторник, 17 декабря, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

В нападении участвовали террористы группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) и «Сирийская национальная армия», уточняет «РИА Новости».

По словам Боренкова, атака велась при помощи двух танков и трех боевых машины пехоты. Позиций правительственных сил подверглись обстрелу из артиллерийских орудий.

Кроме того, не менее 30 боевиков попытались прорваться в районе Мелькии провинции Алеппо на пяти автомобилях с крупнокалиберными пулеметами.

Боренков добавил, что все атаки боевиков были отбиты. При отражении уничтожены две БМП, один танк и три автомобиля террористов.

12 декабря Боренков заявил, что террористы готовят в Идлибской зоне инсценировку применения отравляющих веществ. По сведениям генерал-майора, боевики и «Белые каски» планируют создание фото- и видеоматериалов для распространения в сети и западных СМИ.

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