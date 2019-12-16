Военные РФ сообщили об обстрелах в Идлибской зоне деэскалации

Российские военные в Сирии за сутки зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня боевиками в Идлибской зоне деэскалации.

Об этом сообщил в понедельник, 16 декабря на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Он также отметил, что усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября.

Кроме того, генерал-майор указал, что российская военная полиция и армейская авиация провели патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо, передает «Интерфакс».

12 декабря Боренков заявил, что террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) готовят в Идлибской зоне инсценировку применения отравляющих веществ.

По сведениям генерал-майора, боевики и «Белые каски» планируют создание фото- и видеоматериалов для распространения в сети и западных СМИ.