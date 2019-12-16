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Дамаск призвал Совбез ООН запретить «Белые каски»

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Дамаск призвал Совет безопасности ООН признать запрещенной организацию «Белые каски», чтобы ограничить ее финансирование со стороны западных компаний.

«Большинство членов этой организации напрямую связаны с (запрещенной в России. — Ред.) «Джебхат ан-Нусрой» и другими террористами», — заявил член международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад.

Он уверен, что организация была создана Западом для «пропаганды лжи и выдумок». Среди тех, кто поддерживает «белокасочников», он назвал правительства США, Великобритании, Франции, Турции и Катара.

По мнению сирийского депутата, если Совбез ООН поддержит инициативу Дамаска, «Белым каскам» обрежут каналы финансирования, и это затруднит видео- и фотосъемку постановочных химатак, а также содержание сотен аккаунтов «детей Идлиба» в соцсетях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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