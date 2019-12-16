Дамаск призвал Совбез ООН запретить «Белые каски»
Дамаск призвал Совет безопасности ООН признать запрещенной организацию «Белые каски», чтобы ограничить ее финансирование со стороны западных компаний.
«Большинство членов этой организации напрямую связаны с (запрещенной в России. — Ред.) «Джебхат ан-Нусрой» и другими террористами», — заявил член международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад.
Он уверен, что организация была создана Западом для «пропаганды лжи и выдумок». Среди тех, кто поддерживает «белокасочников», он назвал правительства США, Великобритании, Франции, Турции и Катара.
По мнению сирийского депутата, если Совбез ООН поддержит инициативу Дамаска, «Белым каскам» обрежут каналы финансирования, и это затруднит видео- и фотосъемку постановочных химатак, а также содержание сотен аккаунтов «детей Идлиба» в соцсетях.
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