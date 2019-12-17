Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

Военно-морской флот России и военно-морские силы Сирии приступили к проведению совместных учений в Средиземном море. Об этом журналистам сообщили в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус.

Отмечается, что Средиземное море для учений было выбрано в связи с тем, что российская база «Тартус» является основным путем снабжения группировки войск в Сирии и создает необходимость для постоянного совершенствования выучки экипажей кораблей и подразделения береговых войск.

В маневрах будут задействованы российские надводные корабли, ракетные катера, тральщики ВМС Сирии и самолеты с авиабазы «Хмеймим». В ходе маневров будут отработаны различные тактичные эпизоды, в том числе выполнят артиллерийские стрельбы и проведут совместное маневрирование.

«На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус», — рассказал руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев.

В октябре фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье. Моряки менее чем за минуту выпустили 80 снарядов калибра 100 мм. На учениях применялись, в том числе, ракеты «Калибр».