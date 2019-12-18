Около 100 боевиков на танках атаковали сирийских военных

Около 100 боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе, передает «РИА Новости».

Как сообщил на брифинге в среду, 18 декабря, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, все атаки отбиты.

Сначала сирийские военные были атакованы группой боевиков численностью около 40 человек. Кроме этого, еще до 60 террористов попытались овладеть высотой в Зайтуне.

17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа в Идлибе.

12 декабря Боренков заявил, что террористы готовят в Идлибской зоне инсценировку применения отравляющих веществ.

По сведениям генерал-майора, боевики и «Белые каски» планируют создание фото- и видеоматериалов для распространения в Сети и западных СМИ.