Россия отказалась сотрудничать с новой структурой ОЗХО

Москва не будет сотрудничать с новой структурой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая должна расследовать инциденты и впоследствии называть виновных в атаках.

Как рассказал «Известиям» посол РФ в Нидерландах и постпред при ОЗХО Александр Шульгин, расширение мандата организации, запущенное по инициативе западных стран, не имеет ничего общего с международным правом.

«Любые действия в этой связи — не что иное, как вмешательство в исключительные прерогативы Совета Безопасности ООН. Согласиться с вопиющим нарушением норм международного права мы не можем, а значит, участвовать в этом фарсе не будем», — подчеркнул Шульгин.

По словам дипломата, такую точку зрения разделяют Китай, Пакистан и многие другие члены организации. Как пояснил «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, Москва не будет финансировать этот механизм и вообще намерена «выносить его за скобки».

Мандат ОЗХО был расширен по инициативе Великобритании при поддержке США и Франции. 27 июня 2018 года на специальной сессии главного органа — Конференции стран-участников — эту инициативу одобрили 82 государства из 193, 24 проголосовали против.

Таким образом, организация, которая выполняла технические инспекции с целью выявить, имела ли место химатака, теперь сможет еще и обозначать виновных.

Как пояснил «Известиям» собеседник в британских дипломатических кругах, такая инициатива была связана с тем, что Россия ветировала резолюции Совета Безопасности ООН по химатакам в Сирии. Чтобы разблокировать ситуацию, была найдена другая международная площадка, отметил источник.

Учитывая, что часть стран, в том числе и Россия, не признают новый механизм, организация неизбежно столкнется с расколом в своих рядах и нарастающим кризисом, считают эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»:

Между ними химия: Россия намерена бороться с атрибуцией в ОЗХО