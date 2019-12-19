Боевики сбросили бомбы с беспилотников на военных в Сирии

Боевики использовали ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против сирийской армии. Об этом сообщил в четверг, 19 декабря на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, они трижды сбросили с дронов бомбы восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб, двое военных получили ранения.

Боренков добавил, что на Хан-Шейхун боевики также сбросили взрывные устройства. Пострадавших нет, нанесен незначительный ущерб ряду строений, передает «РИА Новости».

18 декабря около 100 боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе. Все атаки были отбиты.

17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа в Идлибе.