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Корабли России и Сирии провели учебный морской бой

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Фото: Минобороны РФ
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Военно-морской флот России и ВМС Сирии провели первые совместные учения в Средиземном море. Как заявил журналистам руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, все цели были достигнуты.

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По его словам, в ходе маневров применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.

Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максим Заболоцкий отметил высокую слаженность работы военных обеих стран.

Учениях начались 16 декабря. В них были задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Отмечалось, что Средиземное море для учений было выбрано в связи с тем, что российская база Тартус является основным путем снабжения группировки войск в Сирии.

Подразделения охраны и обороны должны были отработать вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и незаконными вооруженными формированиями.

В октябре фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье. Моряки менее чем за минуту выпустили 80 снарядов калибра 100 мм. На учениях применялись в том числе ракеты «Калибр».

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