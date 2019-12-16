Минобороны опубликовало видео запуска баллистической ракеты «Искандер»

Министерство обороны России разместило в интернете видео пуска баллистической ракеты «Искандер». Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

По данным информагентства, учения проводились на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные наносили удар по условному противнику. Мишень находилась на расстоянии 60 км и была уничтожена выстрелом.

Отмечается, что группы боевого охранения подавили основные огневые точки и открыли проход колонне пусковых установок к стартовым позициям. В стрельбах задействовали расчеты ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

Мероприятие проводилось в рамках учений по плану заключительного этапа освоения ОТРК «Искандер». В них задействовали более 1,2 тыс. военнослужащих и 300 единиц техники.

1 декабря комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету». Это позволит расчету установки получать готовое полетное задание в режиме реального времени и уже через минуту быть готовым атаковать цель.

25 ноября российская армия окончательно перешла на «Искандеры». Программу перевооружения завершил торжественный ритуал вручения боевых машин ракетчикам гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

11 октября в Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры».