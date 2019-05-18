Белоруссия создаст аналог российского «Искандер-М»

Макет новой тактической баллистической ракеты и пусковой контейнер для нее представил белорусский завод точной электромеханики (ЗТЭМ). Презентация состоялась на 9-й международной выставке вооружений МILЕХ 2019 в Минске, сообщает ТАСС в субботу, 18 мая.

По словам представителя завода, создание ракеты ведется в рамках программы развития комплекса «Полонез-M», который в перспективе может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского комплекса «Иcкандeр-M».

Сообщается, что дальность стрельбы нового комплекса составит 300 км, точность наведения — 30 м. Масса ракеты будет в пределах 4 т, масса боевой части — 480 кг, время подготовки к пуску — менее 10 минут. На каждой боевой машине будет установлено по два транспортно-пусковых контейнера.

Ракетный комплекс, получивший обозначение В-200 «Полонез», был приобретен Белоруссией у Китая и в дальнейшем модернизирован до уровня В-300ВК «Полонез-M».

Белорусские разработчики подчеркивают, что им удалось не только решить задачу локализации производства «Полонез-M», но и разработать для этого комплекса целый ряд компонентов и алгоритмов системы навигации и управления.

В октябре сообщалось, что в Белоруссии создали роботизированный огневой комплекс «Берсерк», предназначенный для борьбы с живой силой противника и с развивающими скорость до 300 км/ч.