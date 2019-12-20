Центр примирения в Сирии рассказал о гибели 17 военных в Идлибе

Не менее 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб, еще 42 получили ранения. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, боевики пытались прорваться в направлении населенных пунктов Синджар и Абу-Даби. Обе атаки были отражены, уничтожены и ранены до 200 террористов, пишет «РИА Новости».

19 декабря Боренков сообщил, что боевики использовали ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против сирийской армии. Они трижды сбросили с дронов бомбы восточнее города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

18 декабря около 100 боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе. Все атаки были отбиты.

17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа в Идлибе.