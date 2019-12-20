Прямой эфир

Центр примирения в Сирии рассказал о гибели 17 военных в Идлибе

0
Фото: TASS/DPA/Anas Alkharboutli
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб, еще 42 получили ранения. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, боевики пытались прорваться в направлении населенных пунктов Синджар и Абу-Даби. Обе атаки были отражены, уничтожены и ранены до 200 террористов, пишет «РИА Новости».

19 декабря Боренков сообщил, что боевики использовали ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против сирийской армии. Они трижды сбросили с дронов бомбы восточнее города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

18 декабря около 100 боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе. Все атаки были отбиты.

17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа в Идлибе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военные РФ впервые оказали гумпомощь жителям сирийского Эт-Табка
Боевики усилили обстрелы территории зоны деэскалации в Идлибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019