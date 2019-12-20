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Военные РФ впервые оказали гумпомощь жителям сирийского Эт-Табка

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Фото: Минобороны РФ
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Российские военнослужащие впервые оказали гуманитарную помощь жителям сирийского города Эт-Табка, который находится в провинции Ракка. Об этом рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Первая партия составила около 1 тыс. продовольственных наборов весом около 5 т. Местные жители разобрали ее меньше, чем за один час.

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До войны в городе жили около 100 тыс. человек, сейчас — 45 тыс. жителей. Город сильно пострадал от авиаударов, в нем все еще прячутся десятки террористов.

9 декабря сообщалось, что российские военные впервые вошли в сирийский город Ракка, который был почти уничтожен после многочисленных авиаударов западной коалиции и долгое время был цитаделью боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство»).

Ракку в 2014 году захватили террористы, город фактически стал цитаделью боевиков. В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции «Сирийских демократических сил» при поддержке авиации международной коалиции.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.

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