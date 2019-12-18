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Боевики усилили обстрелы территории зоны деэскалации «Идлиб»

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Фото: Global Look Press
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Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии и за последний месяц увеличили число обстрелов. Об этом рассказал полковник сирийской армии Рами Мауас.

По его словам, только за последний месяц из-за обстрелов боевиков погибли и ранены десятки сирийских военнослужащих и мирных жителей. До войны на данной территории жило около 15 тыс. человек, а в соседнем Хан-Шейхуне — около 80 тыс. На данный момент мирных жителей здесь почти не осталось из-за постоянных обстрелов, констатировал военный.

Ранее 17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа провинции Идлиб.

12 декабря руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков заявил, что террористы готовят в Идлибской зоне инсценировку применения отравляющих веществ. По сведениям генерал-майора, боевики и «Белые каски» планируют создание фото- и видеоматериалов для распространения в сети и западных СМИ.

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