Россия выделит около $17 млн на восстановление Сирии в 2019 году

До конца текущего года Россия выделит различным структурам ООН около $17 млн (примерно 1 млрд рублей) на восстановление Сирии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оно было опубликовано на официальном портале правовой информации 17 декабря.

В соответствии с распоряжением в бюджет Программы развития ООН для оказания помощи наиболее пострадавшим во время войны муниципалитетам будет выделено до $5,8 млн (примерно 363 млн рублей), в Детский фонд ООН для восстановления системы образования и детского здравоохранения — до $5 млн (около 313 млн рублей).

Также по $3 млн (около 188 млн рублей) будет передано в бюджет Всемирной организации здравоохранения и в бюджет Фонда ООН в области народонаселения.

Кроме этого, Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать правительство Сирии и структуры ООН о принятом решении, а также согласовать с органами ООН порядок перечисления и использования выделяемых средств.

В сентябре постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны всё время находят предлоги, чтобы отказаться от участия в восстановлении сирийской инфраструктуры.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 63 тыс. российских военнослужащих. Российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

Российские военные регулярно доставляют гуманитарную помощь жителям пострадавших районов Сирии. Люди получают еду, медикаменты и предметы первой необходимости.