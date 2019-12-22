Трамп пригласил премьера Британии посетить Белый дом в 2020 году

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посетить Белый дом в 2020 году. Об этом со ссылкой на источники в премьерской канцелярии сообщила газета The Sunday Times.

По информации издания, точная дата визита находится на стадии обсуждения. Предположительно, он может состояться в период торговых переговоров между двумя странами после выхода Великобритании из Евросоюза 31 января 2020 года.

20 декабря Палата общин британского парламента одобрила во втором чтении законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза.

12 декабря в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Консерваторы сформировали абсолютное большинство в палате общин и теперь имеют возможность проводить через парламент любые предложенные ими законопроекты.

Королева Великобритании Елизавета II уже подтвердила, что страна должна покинуть ЕС до 31 января 2020 года. Выход Соединенного Королевства из альянса должен был состояться 29 марта. Однако в конце октября 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дату выхода Британии из ЕС перенесли на 31 января, и за это время стороны должны согласовать детали будущего сотрудничества, а также заключить новое соглашение.