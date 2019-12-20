Британские депутаты во втором чтении одобрили законопроект по Brexit

Палата общин британского парламента одобрила во втором чтении законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза. Поддержали документ 358 депутатов, 234 проголосовали против, сообщает агентство Reuters в пятницу, 20 декабря.

Ожидается, что окончательное голосование по законопроекту в обеих палатах парламента пройдет в январе.

Выступая перед палатой общин британского парламента 17 декабря Джонсон заявил, что проект выхода Британии из ЕС будет представлен во второй день работы парламента нового созыва — то есть 20 декабря.

12 декабря в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Консерваторы сформировали абсолютное большинство в палате общин и теперь имеют возможность проводить через парламент любые предложенные ими законопроекты.

Королева Великобритании Елизавета II уже подтвердила, что страна должна покинуть ЕС до 31 января 2020 года. Выход Соединенного Королевства из альянса должен был состояться 29 марта. Однако в конце октября 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дату выхода Британии из ЕС перенесли на 31 января, и за это время стороны должны согласовать детали будущего сотрудничества, а также заключить новое соглашение.