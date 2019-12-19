Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января

Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года. Об этом она заявила в ходе открытия парламента в четверг, 19 декабря.

Как передает BBC News, в своей речи королева назвала выход из ЕС в указанный срок приоритетной задачей для правительства на следующий год. После этого Лондон должен будет заключить с Брюсселем и другими странами соглашение о свободной торговле. Ожидается, что уже 20 декабря будет представлен на рассмотрение правительственный закон по Brexit.

Также в число приоритетных задач правительства Бориса Джонсона вошли увеличение финансирования здравоохранения и реформа иммиграционной системы.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Консерваторам удалось сформировать абсолютное большинство в палате общин. Таким образом, им не пришлось создавать коалицию для формирования правительства. Кроме того, у консерваторов теперь есть возможность проводить через парламент любые предложенные ими законопроекты.

Выход Соединенного Королевства из альянса должен был состояться 29 марта. Но из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте его перенесли на 31 октября.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года, и за это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.