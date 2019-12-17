Посол РФ в Лондоне заявил о неизбежности Brexit после победы консерваторов

Посол России в Великобритании Андрей Келин считает, что Brexit неминуем после победы консерваторов на внеочередных выборах в Соединенном Королевстве. Об этом он заявил во вторник, 17 декабря, в интервью «Известиям».

«Именно такова воля избирателей, которые поддержали консерваторов в большом количестве, большим большинством впервые за много лет», — сказал он.

Дипломат отметил, что сейчас правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сконцентрировано на том, чтобы полностью провести законы о Brexit через парламент и работать над тем, чтобы до конца января этот вопрос был окончательно решен.

«Вот эта первая полоса будет сделана, а в дальнейшем будут сложные переговоры с Евросоюзом в течение года о том, какое будет новое торговое соглашение, какие будут форматы взаимодействия между Великобританией и ЕС», — подытожил он.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Консерваторам удалось сформировать абсолютное большинство в палате общин. Таким образом, им не пришлось создавать коалицию для формирования правительства. Кроме того, у консерваторов теперь есть возможность проводить через парламент любые предложенные ими законопроекты.

Выход Соединенного Королевства из альянса должен был состояться 29 марта. Но из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте его перенесли на 31 октября.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года, и за это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.