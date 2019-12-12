В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

В Великобритании начались досрочные выборы в палату общин парламента страны. Об этом сообщает телеканал Sky News в четверг, 12 декабря.

40 тыс. избирательных участков открыто в стране с 7:00 по местному времени (10:00 мск) до 22:00 (1:00 пятницы мск). Вскоре после закрытия участков будут опубликованы данные экзитполов Би-би-си, по которым можно будет составить предварительное представление об итогах голосования.

В нижнюю палату парламента изберут 650 депутатов от Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Сформировать правительство сможет партия, которая по итогам выборов будет обладать простым большинством в палате общин.

В борьбе за места в парламенте участвуют шесть основных партий. По данным аналитической компании YouGov, правящих консерваторов поддерживают 43% британцев (им прогнозируют 339 из 650 мест в палате общин), оппозиционных лейбористов — 34% (231 место), либеральных демократов — 12% (15 мест). Еще три движения — Партия Brexit, «Зеленые» и Шотландская национальная партия — набирают по 3%.

Эксперт клуба «Валдай», колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски заявила «Известиям», что опросы в Великобритании прочат победу на выборах правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном. Однако, по ее словам, есть причины, по которым не стоит доверять этим прогнозам.

Необходимость досрочных выборов в палату общин назрела в Великобритании после того, как 22 октября парламентарии страны отклонили предложение Бориса Джонсона за три дня рассмотреть и принять законопроект о Brexit. 21 октября правительство запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer, разработанный на случай выхода государства из состава Евросоюза без сделки.