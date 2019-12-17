Джонсон назвал дату внесения нового проекта Brexit в парламент

Проект выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) будет представлен во второй день работы парламента нового созыва в пятницу, 20 декабря. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время выступления перед палатой общин британского парламента во вторник, 17 декабря.

«На этой неделе в пятницу парламент придаст импульс соглашению с ЕС, а после этот новый демократический парламент, — парламент, выражающий волю народа, — намерен кое-что осуществить. И, господин спикер, вы знаете, что мы собираемся сделать? Что это будет? Я думаю, вы догадываетесь. Мы собираемся осуществить Brexit, и даже ваш попугай, господин спикер (у спикера палаты общин Харви Хойла есть попугай. — Ред.), знает эту фразу», — цитирует Джонсона «РИА Новости».

Помимо этого, британский премьер назвал поддержку сферы образования и здравоохранения наиболее важными после Brexit.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Консерваторам удалось сформировать абсолютное большинство в палате общин. Таким образом, им не пришлось создавать коалицию для формирования правительства. Кроме того, у консерваторов теперь есть возможность проводить через парламент любые предложенные ими законопроекты.

Выход Соединенного Королевства из альянса должен был состояться 29 марта. Но из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте его перенесли на 31 октября.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года, и за это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.