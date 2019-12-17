Прямой эфир
Сюжет:

Джонсон назвал дату внесения нового проекта Brexit в парламент

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) будет представлен во второй день работы парламента нового созыва в пятницу, 20 декабря. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время выступления перед палатой общин британского парламента во вторник, 17 декабря.

Палата разобщин: с чем Британия подошла к досрочным выборам
Соединенному Королевству прогнозируют «подвешенный» парламент, который мало чем будет отличаться от предыдущего

«На этой неделе в пятницу парламент придаст импульс соглашению с ЕС, а после этот новый демократический парламент, — парламент, выражающий волю народа, — намерен кое-что осуществить. И, господин спикер, вы знаете, что мы собираемся сделать? Что это будет? Я думаю, вы догадываетесь. Мы собираемся осуществить Brexit, и даже ваш попугай, господин спикер (у спикера палаты общин Харви Хойла есть попугай. — Ред.), знает эту фразу», — цитирует Джонсона «РИА Новости».

Помимо этого, британский премьер назвал поддержку сферы образования и здравоохранения наиболее важными после Brexit.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Консерваторам удалось сформировать абсолютное большинство в палате общин. Таким образом, им не пришлось создавать коалицию для формирования правительства. Кроме того, у консерваторов теперь есть возможность проводить через парламент любые предложенные ими законопроекты.

Выход Соединенного Королевства из альянса должен был состояться 29 марта. Но из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте его перенесли на 31 октября.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года, и за это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джонсон подтвердил выход Великобритании из ЕС 31 января
Названа дата рассмотрения парламентом Британии билля о Brexit

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019