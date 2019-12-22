Астронавт NASA поиронизировал о готовности корабля Starliner

Бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Грегори Харбо прокомментировал отмену стыковки корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС).

«Годится для полета с экипажем», — написал он в Twitter с иронией. Харбо в 1991–1997 годах совершил четыре полета в космос на американских шаттлах, в том числе с посещением станции «Мир» и ремонтом телескопа «Хаббл».

Также астронавт перечислил нештатные ситуации, произошедшие со Starliner при запуске. В частности, он указал на отсутствие маневров в заданное время для довыведения на орбиту и неправильную ориентацию корабля.

Ранее руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку Starliner с МКС. Представители NASA и Boeing заявили, что попытаются вернуть корабль на Землю за два дня. Он должен приземлиться на посадочной площадке в пустыне Нью-Мексико.

Директор NASA Джим Брайденстайн подтвердил, что нештатная ситуация на Starliner была вызвана сбоем в системе подсчета полетного времени. Из-за этого корабль израсходовал больше топлива, чем предполагалось.

Starliner впервые выполнил старт к МКС в беспилотном режиме 20 декабря. Корабль стартовал в 6:36 по местному времени (14:36 мск). Запуск был произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V.

Основной целью запуска являлась стыковка с МКС и подтверждение способности корабля к самостоятельному полету.

4 декабря в статье издания The Hill высказывалось мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет «началом конца России как космической силы». В «Роскосмосе» в ответ напомнили, что в США давно обещают запустить свой корабль, но «по-прежнему закупают места на российских «Союзах».