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«Роскосмос» решил выделить США места на «Союз-МС» для полетов к МКС

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Руководство «Роскосмоса» приняло решение предоставить астронавтам NASA два места на кораблях «Союз-МС» для полетов к Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава российской корпорации Дмитрий Рогозин в пятницу, 20 декабря.

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«Мы приняли принципиальное решение предоставить НАСА места на наших кораблях для полетов на МКС. Пока они запросили два места на конец 2020 года — весну 2021 года», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

4 декабря в «Роскосмосе» напомнили, что американские партнеры уже не первый год обещают запустить свой пилотируемый корабль, но «по-прежнему закупают места на российских «Союзах». Таким образом руководство госкорпорации прокомментировало заявление американского издания The Hill о том, что после запуска американских пилотируемых кораблей России как космической державе «придет конец».

Ранее в тот же день, 4 декабря, в статье издания The Hill высказывалось мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет «началом конца России как космической силы». По данным американского космического агентства, коммерческие корабли США начнут полеты к лету 2020 года. Ранее предполагалось, что корабли компаний Boeing Starliner и SpaceX Crewed Dragon начнут доставлять астронавтов на МКС в 2017 году.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. С тех пор российские корабли «Союз» доставляют американцев на МКС.

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